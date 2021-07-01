Kanal İstanbul için hatıra parası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın’ projesi Kanal İstanbul’un bir köprüsünün temelinin atılmasından sonra basılan 925 ayar gümüş hatıra paralar, online olarak satışa sunuldu.

Finansmanı tartışmalı olan proje için basılan hatıra parasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, 3 bin adet basılan gümüş paranın, 300 TL ve kutulu olarak 350 TL ücretle satın alınabileceği kaydedildi.

‘Tarihe bir not daha düşüyoruz’

Kanal İstanbul Hatıra Parası’nın satış sayfasındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Tarihin seyrini değiştiren, medeniyetleri kuran, çağları açan bütün büyük adımlar bir hayalle başladı. Bizler de ülkemizin milli bağımsızlığı, ekonomisi ve istikbali için bir hayal kurduk.

Milletimize armağan ettiğimiz tüm projelerimiz de bu büyük hayalin bir parçası. Bir hayal şehir olan İstanbul’a yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda dünyaya da hizmet ediyor.

Yüzyılın en büyük projelerinden olan, egemenliğimizin nişanelerinden biri olarak adlandırdığımız Kanal İstanbul’da Ya Allah, Bismillah diyerek ilk adımı attık. Darphanemiz tarafından basılan Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.”

Finansmanı tartışmalı

Kanal İstanbul’da ilk temel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran’da atılmıştı. Marmara ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek altı köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsü için temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

‘Çılgın‘ projenin finansmanıyla ilgili olarak muhalefetin her kesiminden tepkiler gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul’a yatırım yapan kurumların paralarını geri alamayacağını’ söylemişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise proje finansmanında kullanılacak paranın Erdoğan’dan ‘söke söke‘ alınacağını kaydederek, “Şimdiden para biriktirsen iyi edersin” yorumunda bulunmuştu.