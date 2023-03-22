Kamu bankalarından sermaye artışı

Halkbank 30 milyar TL, Vakıfbank 32 milyar TL sermaye artışı kararı aldı. Diğer yandan Bloombeg, Ziraat Bankası’nın da 45 milyar TL sermaye artışı kararı aldığını yazdı. Ancak henüz resmi bildirim yok.

Fotoğraflar: Reuters

Halkbank’tan dün akşam KAP’a yapılan açıklamada -10 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla- her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 4,97 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, ‘tahsisli satış’ yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30 milyar lira olacak şekilde artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılacağı belirtildi.

Vakıfbank

Vakıfbank’tan dün akşam KAP’a yapılan açıklamada da bankanın 7,11 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32 milyar lira toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması kararı alındığı belirtildi.

Vakıfbank’ın açıklamasında, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul’un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılacağı belirtildi.

Bloomberg, Ziraat Bankası’nın da sermayesini 45 milyar TL artıracağını bildirmişti. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bildirim gelmedi.