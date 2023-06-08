Kadir Şeker’e ‘izinli’ tahliye

Yargıtay’ın hapis cezasını onamasının ardından tutuklanan Kadir Şeker, Covid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edildi.

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Sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. İki buçuk yıl hapiste kalan Şeker tahliye edilmişti.

Dosyayı yeniden incelemeye alan Yargıtay, cezayı onamış ve Şeker bunun üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AA’nın haberine göre Şeker için İdari ve Gözlem Kurulu toplandı. Şeker, kurulun aldığı kararla, Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023’e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.