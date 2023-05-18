Kadir Şeker’in cezası onandı

Yargıtay Kadir Şeker’in hapis cezasını onadı.

Fotoğraf: AA

Sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. İki buçuk yıl hapiste kalan Şeker tahliye edilmişti.

Dosyayı yeniden incelemeye alan Yargıtay, cezayı onadı.

Ne olmuştu?

Konya’da 5 Şubat 2020’de sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövüyor diye Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle karar bozulmuştu. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanan Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avukatlarının bir üst mahkeme 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmasının ardından Şeker, 7 Temmuz 2022’de tahliye edilmişti.

Şeker’in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, Konya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay’a başvurmuştu.