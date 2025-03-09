Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Belediye Meclis Başkan Vekili Kurtuluş gözaltına alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1’inci Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş, AKP’li üye Elif Lale Bilgili’ye sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Kadıköy Belediye Meclis TV – AA

Belediye meclisinin 7 Mart’taki oturumunda CHP’li meclis üyelerinden sonra söz alan Bilgili konuşmasına devam ederken Kurtuluş araya girerek “Her konuşmacının beş dakika var” diye uyarmıştı.


Daha sonra Bilgili konuşmasına devam etmiş, Kurtuluş yine arayarak süresinin dolduğunu söylemiş ve AKP’li ismin mikrofonunu kapatmıştı. CHP’li başkan vekili teknik ekipten de canlı yayını kesmesini istemişti.

Talep üzerine tartışma büyümüş, Kurtuluş “Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik” demişti. Bunun üzerine AKP’li isim salonu terk etmişti.

CHP, Bilgili hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu.

Anadolu başsavcılığı da Kurtuluş’a re’sen (kendiliğinden) soruşturma açmıştı

Kurtuluş ‘görevi kötüye kullanma’, ‘ifade özgürlüğünü engellenme’ ve ‘kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engellemek‘le suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında Kurtuluş gece saatlerinde gözaltına alındı.

Kadıköy Belediye Meclis Başkan Vekili Kurtuluş’a soruşturma: Gözaltı kararı

Erdoğan’a göre CHP ‘kadın düşmanı’

Kadınlar Taksim’de yasağa rağmen yürüdü: Susmuyor, isyan ediyoruz

İstanbul’da 8 Mart eylemleri: 11 gözaltı

Ankara’da 8 Mart yürüyüşüne polis engeli

İstanbul’da bazı metrolara ‘8 Mart kısıtlaması’

Verilerle Türkiye’de 8 Mart Kadınlar Günü: Eşitlik sadece ‘lafta’

8 Mart’ta Beyoğlu’nda eylem yasak

SON HABERLER

İranlı yetkili: İntikamımız daha yeni başladı

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, “İntikamımız daha yeni başladı. Komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve halkımızı öldürmelerinin bedelini ağır ödeyecekler” dedi.