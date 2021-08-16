Kabil’deki Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak İstanbul’a indi

Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu uçağı İstanbul’a indi.

Fotoğraf: DHA

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirdi. Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlama niyetinde olan Türkiye, burada ABD’den finans, ağır silah ve istihbarat desteği talep ediyor.

Dün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ülkeden ayrılmak isteyenler için çağrıda bulunduk. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler” demişti.

Uçak saat 11.45’te Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan kalkarak Kabil’den İstanbul’a hareket etti.

‘TK 707’ sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı’na indi.

Yolculara, İstanbul Havalimanı’na indikten sonra Covid-19 testi yapıldı.

Buna göre yedinci günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar onuncu günün sonunda karantinadan çıkabilecek.