Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kabil’deki Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak İstanbul’a indi

Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu uçağı İstanbul’a indi.

Fotoğraf: DHA

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirdi. Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlama niyetinde olan Türkiye, burada ABD’den finans, ağır silah ve istihbarat desteği talep ediyor.


Dün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ülkeden ayrılmak isteyenler için çağrıda bulunduk. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. Dönmek ya da kalmak isteyenler bize ulaşabilirler” demişti.

Uçak saat 11.45’te Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan kalkarak Kabil’den İstanbul’a hareket etti.

‘TK 707’ sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı’na indi.

Yolculara, İstanbul Havalimanı’na indikten sonra Covid-19 testi yapıldı.

Buna göre yedinci günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar onuncu günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılmalı

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan’da son durum: Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

ABD’den giderayak Taliban’a gözdağı

ABD istihbaratı Taliban senaryosunu güncelledi: Bir haftada Kabil’i kuşatabilir

Almanya: Taliban şeriat ilan ederse tek kuruş yardım yollamayız

Taliban ilerleyişi: Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne de düştü

SON HABERLER

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan’a gerçekleştirilecek tüm tarifeli uçuşları durdurdu. Başkent Kabil’e sadece tahliye uçakları yönlendirilecek.