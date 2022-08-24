Jennifer Lopez gelinlikli fotoğrafını paylaştı: Bu daha başlangıç

Temmuz’da evlendiği Ben Affleck’le hafta sonu üç gün üç gece süren düğün yapan yıldız ilk gelinlikli fotoğrafını Instagram’dan paylaştı, devamını görmek isteyenleri web sitesine ‘yönlendirdi’.

Fotoğraf: Jennifer Lopez

Lopez, Affleck’in ABD’nin Georgia eyaletindeki evinde düzenlenen düğünde İtalya’da kendisi için özel olarak dikilen, Ralph Lauren imzalı gelinlik giymişti. Dünya çapında ünlü olan ilk Hispanik popüler kültür yıldızının düğün görünümleri hayranlarınıon ve magazin basınının merak konusuydu.

Lopez sonunda Instagram hesabından ilk gelinlikli fotoğrafını paylaştı, devamını merak edenleri “düğünümden ilk kareler” notunu kendi web sitesi Onthejlo‘la yönlendirdi.

Düğünden görüntü sızmasına nasıl engel oldular?

Kendilerinden ‘Bennifer‘ (Ben-Jennifer) olarak bahsedilen çift, konukların ‘anı yaşayabilmesi için’ ‘unplugged‘ (fişi çekilmiş) düğün yaptılar. Yani, konuklardan cep telefonlarını ve görüntü kaydeden diğer cihazları törene getirmemelerini istediler.

Ancak çift yalnızca konukları değil kendilerini de düşündü. Düğün görüntülerinin ekonomik değerini hesaba kattı ve çıkan bazı haberlere göre yayın haklarını Vogue dergisine sattı.

Jennifer Lopez kişisel markasını büyütmek için, meraklıları Instagram hesabından web sitesine yönlendirerek abone sayısını artırmayı hedefliyor.