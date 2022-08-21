Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in düğününde herkes beyazlar içindeydi

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir kilisede 16 Temmuz’da evlenen ABD’li oyuncu Ben Affleck (50) ve oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez (53), mutluluklarını dün akşamki düğünle sevdikleriyle paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Lopez, Affleck’in ABD’nin Georgia eyaletindeki evinde düzenlenen düğünde İtalya’da kendisi için özel olarak dikilen, Ralph Lauren imzalı gelinlik giydi. Gelinliğin kuyruğundan çiftin çocukları tuttu.

Dünya basınının ‘Bennifer’ olarak kendilerinden bahsettiği çiftin üç günlük kutlamaları cuma akşamı düzenlenen bir ‘prova yemeğiyle’ başladı. Bugünkü piknikle sona erecek.

Dün akşamki ‘esas parti’nin rengi beyazdı. Genelde gelinlerin konukların beyaz giymesinden hoşlanmadığı konuşulur. Ancak sadece Lopez’in gelinliği değil tüm konukların kıyafeti ve Affleck’in ceketi, piyano ve süslemeler için kullanılan çiçekler de beyazdı.

Affleck’in evinin bulunduğu geniş araziye ulaşan konuklar güvenlikçilere üzerinde kuş resmi olan davetiyelerini göstererek içeri girdi. Kimlik kontrolü sonrasında kendilerine beyaz birer bileklik verildi. Affleck’in erkek kardeşi Casey Affleck düğünde değildi. Aralarında yönetmen Kevin Smith’in olduğu konuklar düğüne katıldı.

Fotoğraf: TheImageDirect.com

Kutlamalar sırasında arazinin etrafında geniş güvenlik önemleri alındı.

2002-2004 yılları arasında beraber olup ayrılan çift, geçen yıl yeniden birlikte olduklarını açıklamış; geçen ay evlendikten sonra Fransa’nın başkenti Paris’e balayına gitmişlerdi. Affleck, Lopez’in dördüncü kocası. Lopez 2018’de ABD’li oyuncu Jennifer Garner’dan boşanan Affleck’in ikinci karısı.