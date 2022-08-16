Ben Affleck ve Jennifer Lopez üç gün süren düğün yapacakmış

Çifte yakın bir kaynak, geçen ay evlenen ABD’li oyuncu Ben Affleck (50) ve oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez’in (53) bu hafta sonu üç gün sürecek düğün düzenleyeceğini açıkladı.

Fotoğraflar: onthejlo-com

Dünya basınının ‘Bennifer’ diye de hitap ettiği çift 16 Temmuz’da ABD’nin Las Vegas kentinde evlenmişti. Kutlama yapmayan ikiliye yakın bir kaynak Hollywood yıldızlarının ‘Vogue dergisinin sayfalarına layık bir düğün’ yapacağını söyledi.

Page Six’e konuşan bu kişinin anlattıklarına bakılırsa cuma akşamı prova yemeği düzenlenecek. Asıl düğün cumartesi akşamı olacak. Üç günlük kutlamalar pazar günü barbekü partisi ve piknikle sona erecek.

Lopez, Ralph Lauren imzalı, İtalya’da dikilen bir elbise giyecek. Vogue dergisi düğünün görüntü ve ayrıntılarını okurlarıyla paylaşacak.

Page Six, daha önceki bir haberinde çiftin düğün için ünlülerin etkinliklerini organize eden Collin Cowie’yle çalışacağını duyurmuştu. Fiyat aralığı 25 binle 25 milyon arasında değişen Cowie, ABD’li talk şovcu Oprah Winfrey, eski basketbolcu Michael Jordan gibi isimler için etkinlikler düzenlemişti.

TMZ’de geçen ay yayınlanan haberdeyse düğünün Affleck’in Georgia eyaleti sınırlarındaki Riceboro kentindeki çiftliğinde düzenleneceği belirtilmişti.

Çiftin temsilcileri Page Six’in düğünle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.