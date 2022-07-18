Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi: Aşk sabırlıdır

Hollywood yıldızları Jennifer Lopez ve Ben Affleck sonunda evlendi.

Fotoğraflar: onthejlo-com

Çiftin ABD’nin Las Vegas kentindeki nikahını Lopez internet sitesinde doğruladı: “Aşk güzeldir, aşk iyidir. Ve gördük ki aşk sabırlıdır. 20 yıllık sabır.”

Şarkıcı ve oyuncu Lopez ile oyucu Affleck’in evliliği ‘nişan atma‘larından 18 yıl sonra geldi.

Çiftin geçen yıl yeniden birlikte olmaya başlaması heyecan yaratmıştı. Nisanda yeniden nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

BBC’nin aktardığına göre resmi kayıtlarda Lopez ismini Jennifer Affleck olarak değiştireceği görülüyor.

Lopez sitesinde cumartesi günü Las Vegas’a uçtuklarını ve evlilik için sıraya girdiklerini anlattı.

Bütün ihtiyacın olan sevgi derken haklılarmış diyen Lopez şöyle devam etti: “Bizde fazlasıyla olduğu için minnetarız. Beş çocuklu harika bir aile ve dört gözle beklemek için hiç olmadığı kadar sebebimizin olduğu bir hayat.”

Çift 2002’de Gigli filminin setinde tanışmış, 2003’te nişanlanmış ancak bir sonraki yıl ‘aşırı medya ilgisini’ sebep göstererek ayrılmıştı.

Ayrı kaldıkları dönemde Lopez şarkıcı Marc Anthony ile evlendi. 2004-2014 yılları arasında evli kalan çiftin iki çocukları var. Öncesinde de iki kez evlenmişti.

Affleck 2005-2018 arasında oyuncu Jennifer Garner’la evliydi. Çiftin üç çocukları var.