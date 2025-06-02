İzmir'de grev: DİSK işçilerin maaş bordrolarını paylaştı

İzmir’deki grev beşinci gününde devam ederken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) işçilerin maaş bordrolarını paylaştı.

Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan DİSK/Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri durma noktasına getirdi.

Bu arada işçilerin halihazırdaki maaşları da tartışma konusu oldu.

DİSK Genel İzmir 2 Nolu Şube, X’ten işçilerin maaş bordrolarını şu açıklamayla paylaştı:

“Belediyenin önerdiği ücretler, A Grubu için 43.000 TL, D Grubu için 46.000 TL seviyelerinde kalmaktadır. Ama kamuoyuna sanki 80.000–90.000 TL alıyoruz gibi bir algı yaratılmaktadır. Bu algı operasyonunu da, emeğin gerçek taleplerini de İzmir halkı görecek, bilecek.”

Bordrolarda İZELMAN’da çalışan işçilerin kazanç toplamı 85 bin 259 lira, kesinti toplamı 42 bin 410 lira ve alınan net ücretse 42 bin 841 lira görünüyor.

İZENERJİ’de çalışanlar içinse net ücret paylaşılan bordrolara göre 37 bin 691 lira.

Görseller: @Disk2noluizmir X

Sendika ayrıca şu açıklamayı da yaptı: “CHP Parti Programı’nda açıkça belirtiliyor: “Ücretli çalışanların farklı statülerde istihdamından dolayı hak kaybına son verilecek, eşit değerde işe eşit ücret ilkesi uygulanacaktır.” Biz de diyoruz ki, bu söz sizin anayasanızdır. Bu söze sadık kalın, bu ilkeyi hayata geçirin.”