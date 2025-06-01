İzmir'de grev: Sendika başkanları belediye başkanına tepki gösterdi

Yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İzmir’de başlattığı grev devam ediyor. Sendika başkanları belediye başkanı Cemil Tugay’ın açıklamasına tepki gösterdi.

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İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş’e üye binlerce işçi, Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplandı.

“İş, ekmek, adalet”, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganları atan işçiler, halay çekti.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, masadan uzaklaştırılmak istendiklerini, halkla karşı karşıya getirildiklerini söyledi. Gül, Tugay’ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Kamuoyuna bizim maaşımızı soracakmış, oylama yapacakmış. Vatandaşın vicdanına bırakacakmış. Tamam, biz varız. Bürokratların maaşını da koy. Kamuoyuna sun. Biz rakamlarımızı açıklarken neti açıklıyoruz. Onlar brütleri açıklıyor.

Dün sabah, günaydın mesajı gibi belediye başkanımızın sayfasından bir paylaşım yapılıyor. ’65 bin lira ile 80 bin lira teklif ediyorum ama 50 kalemden vazgeçsinler.’ Nedir bu kalemler? İkramiyemiz, gıda kartımız, pasomuz, öğrenim yardımımız… 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyor. Bilmiyorlar arkadaşlar, biz bu maddelerin kazanımlarını elde ederken hangi bedelleri ödedik bilmiyorlar.”

Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar da 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini belirterek şunları söyledi:

* Aynı iş yerinde çalıştığımız ve aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Ayrıca toplu sözleşmedeki haklarımızı yıllardır vermiş olduğumuz mücadele sonucunda kazandık.

* Bu hakları kimse bize lütuf olarak sunmadı. Kimse de bir söylemle geri alacağını düşünmesin.

Ne olmuştu?

Belediyenin iştirakleri İzelman ve İzenerji’de örgütlü DİSK Genel-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı.

Sendikanın taleplerini ‘makul ve gerçekçi değil’ diye eleştiren büyükşehir belediyenin başkanı Cemil Tugay, grev sürecinin 29 Mayıs Perşembe itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Grevin başlamasıyla birlikte İzmir’de belediye hizmetleri aksadı, otobüs seferlerinde yoğunluk oluştu.

Tugay bugün de şu açıklamayı yaptı:

* Sizleri anlıyorum, 2024 Mart’ın, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz, başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydıyla.

* Dediniz ki, Cemil Tugay’la Hamza Dağ arasındaki oy farkına bakın, biz ailelerimizle 500 bin kişiyiz hesabı ona göre yapın. Yapalım sayın yetkili, İzmir halkı da yapacaktır bu hesabı.

* Ama siz de tarihe düştüğünüz notun hesabını yapın, sendika üyesinin oyunu, siyasi düşüncesini tahvil ettiğiniz yere bakın, parası iktidarca bloke edilmiş sosyal demokrat bir belediyenin işçisi için kullandığınız dile bakın ve hesabınızı ona göre yapın.

* Benim hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın.

Sevgili İzmir Halkı,



Kültürpark’da 31 Mayıs 2025 günü sendikacı arkadaşlarımız bir miting düzenlediler. Normalde araç trafiğine kapalı olmasına karşın araçlarının içeriye girişi için izin istediler. İzin verildi; şu anda bir grev süreci içinde olsak da, grev yapan bizim… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 1, 2025