İzmir'de grev: ESHOT çalışacak otobüs hattı listesi yayınladı

Büyükşehir belediyesiyle sağlanamayan anlaşma nedeniyle İzmir’de işçiler bugün grevde. ESHOT çalışacak otobüs hattı listesi yayınladı.

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Belediyenin iştirakleri İzelman ve İzenerji’de örgütlü DİSK Genel-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı.

Sendikanın taleplerini ‘makul ve gerçekçi değil’ diye eleştiren büyükşehir belediyenin başkanı Cemil Tugay, grev sürecinin 29 Mayıs Perşembe itibarıyla başlayacağını duyurdu.

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı çalışacak otobüs hattı listesi şöyle:

Ayrıca müdürlüğün açıklamasına göre öncelikli olarak metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle bağlantılı otobüs hatlarında hizmet verilecek.

İZTAŞIT araçlarında grev olmadığı için bu hatlarda ulaşım hizmeti normal seyrinde devam edecek.