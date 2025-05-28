İzmir belediye başkanından grev öncesi açıklama: Uzlaşma sağlanamadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve belediye işçilerinin greve başlayacağını açıkladı

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Belediyenin iştirakleri İzelman ve İzenerji’de örgütlü DİSK Genel-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı.

Sendikanın taleplerini ‘makul ve gerçekçi değil’ diye eleştiren Tugay, grev sürecinin 29 Mayıs Perşembe itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Başkan, greve saygı göstereceklerini, ancak sürecin günlük hayatı da zorlaştıracağını belirtti.

Tugay’ın konuya ilişkin açıklaması özetle şöyle:

* İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın itibari ile başlayacak.

* Sendikanın talepleri maalesef makul değildir, ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir.

* Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukuki haklarıdır. Buna saygı duyacağız, bununla birlikte, grev uygulamasında Kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlere de hukukla yanıt vereceğiz.

* Grev süreci için, Belediyemizce önemli tüm hizmet alanlarında önlemler alındı ve iletişim kanallarından halkımızı bilgilendirmeye başladık. Ancak bu sürecin bir grev olduğu, 20 bin çalışanı ilgilendirdiği ve günlük hayatı zorlaştıracağını da halkımızla paylaşmak isterim.