İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi bu geceden itibaren grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacak.

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Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini masada çözmek için 150 gündür ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşmeleri kamuoyuna yanlış aktararak işçiyi halkla karşı karşıya getirdiğini belirten Topal şöyle konuştu:

* Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var.

* Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa’da, Denizli’de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül de 2025-2026’yı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden beş ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını duyurdu.

Belediyenin sefalet ücreti dayattığını öne süren Gül şunları söyledi:

* Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istenmekte, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılmaktadır.

* Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere grevde olacağız.