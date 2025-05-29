Özel'den İzmir'de grev açıklaması: Hükümet belediyeyi ciddi sıkıntıya soktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki grev hakkında “Önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri ve vergi borçları belediyemizi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 29 Mayıs gecesi itibariyle greve çıkmıştı.

Bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK) ziyaret eden Özel, İzmir’de belediye işçilerinin başlattığı grev hakkında şunları söyledi:

*CHP iktidarında bütün işçiler, isteyen her işçi sendikalı olacak ve bu mücadele demokratik zeminde sürdürülecek. İşçinin hakları, haklı talepleri vardır. İşverenin bu konuda yaşadığı zorluklar vardır. Gerçek ne o kadar beyaz, ne o kadar siyahtır, ortada bir noktadadır. Bunun için de işçi ile işverenin bir masada bir araya gelmesi gerekmektedir.

*İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri, özellikle hükümetin belediyeleri silkeleme noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi borçları ve diğer meselelerde birden, hemen, şimdi, bütün faiziyle birlikte saldırmaları belediyemizi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur.

*Ancak bir az önce anlattığımız gibi ülkenin şartları da emekçilerin haklı taleplerini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda önemli olan, olabilecek makul bir yerde anlaşmaktır.

*Sendikanın, belediyenin zorluklarını ancak belediye yöneticilerinin de ülkenin şartlarını görerek bir zeminde buluşacaklarına inanıyoruz. Ancak dün akşam bir masanın yeniden kurulduğunun, bir uzlaşma çabasının olduğunu görüyoruz. Ben de örgütlenme özgürlüğünün ve emek mücadelesinin arkasında olan bir genel başkanı olarak arkadaşlarıma olumlu telkinlerde bulundum.

Özel, hükümete yaptıkları asgari ücrete ara zam talebi için de şöyle konuştu:

“Şimdi biz bu dönemde, bunu yapmadan önce sendikalarla ve konunun bütün taraflarıyla bir araya gelmeyi düşündük. Daha sonrasında bir somutlama mı yapacağız, yoksa bir şey mi tarif edeceğiz? Ona hep birlikte karar vereceğiz. O yüzden bu mücadelenin kendisinde bizim ne isteyeceğimiz, ne söyleyeceğimiz önemli. Ama iktidarın ne yapacağı önemli.

Bu masaya oturmamanın, söz verdiği bu düzenlemeyi yapmamanın ağır bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Bunu iyi hesap kitap etsinler. Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim.”