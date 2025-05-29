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Yaramazlara biraz batar!

İzmir'de 23 bin işçi grevde: Otobüsler durdu, trafik yoğunluğu oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet aksadı.

Fotoğraflar: AA

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikası’na üye yaklaşık 23 bin işçi, gece saatlerinde greve çıktı.


Kentte belediye otobüslerinin bir kısmının çalışmaması sonucu duraklarda kuyruk oluştu.

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ’a ait otobüsler hizmet verdi.

İzmirliler toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapuru tercih etti.

Belediye bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

Konak ilçesindeki Halkapınar aktarma merkezinde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlarsa işlerine kendi araçlarıyla gitti. Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi’nde trafik oluştu.

Temizlik, park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da grev nedeniyle bazı hizmetler durdu.

Konak’ta otobüs kullanan İhsan Özçelik, AA muhabirine, grev konusunda tarafların derhal anlaşmaarı gerektiğini söyledi:

“Ufak otobüsler gelip gidiyor ama anlaşmaları lazım. İzmirliler mağdur oluyor, bir an önce anlaşmaları lazım. Bu başkanın mı kabahati öbür başkanın mı kabahati onu bilemem. Ama birkaç aydır belediyede sıkıntı var. İşçiler maaşı alamadık gibi eylemler yapıyorlar. Bir an önce anlaşsınlar iyi olur, insanlar mağdur oluyor.”

İşe gitmek için sabah evden çıktığını söyleyen Gülten Çayiç de “İşe gidecektik perişan ettiler. Otobüs gelmedi. Şimdi akrabalardan biri götürecek bizi” dedi.

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