İzmir'de grev beşinci gününde: 'Buraları bayramda hiç düşünemiyorum'

İzmir’de büyükşehir belediyesi işçilerinin grevi beşinci gününde. Toplanmayan çöpler çevreye kötü koku yayarken vatandaş duruma tepkili.

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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

Kente gelen turistlerin vakit geçirdiği, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve kordon boyunda da işçilerin grevi nedeniyle çöpler toplanmıyor.

‘İzmir’e hiç yakışmıyor’

İzmirli Orhan Özütürk, eşiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan bir kafeteryaya kahve içmeye geldiğini, toplanmayan çöpleri görünce şaşırdığını söylüyor.

Çöplerin kötü kokuya sebep olduğunu belirten Özütürk şöyle konuştu:

“İzmir bunu hak etmiyor. Fazla lafa gerek yok. Başkan yok. Temizlikçiler yok. Türkiye’nin incisi İzmir’e hiç yakışmıyor. Turizm bölgesi, şurada bayrama üç gün kaldı. Buraları bayramda hiç düşünemiyorum.

Pislik ve rezillik. Otobüsler çalışmıyor. İzmir’e yakışmıyor.”

Grev

Belediyeyle DİSK’e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

Sendika yetkilileri ‘eşit işe eşit ücret’ istediklerini belirtirken belediyeyse istenen maaş zammının ‘çok yüksek’ olduğunu öne sürüyor.