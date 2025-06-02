İzmir belediye başkanı: Genel-İş, İzmir'de aslan kaplan da neden diğer belediyelerde böyle değil?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bazı belediye başkanlarımız şu durumdalar; şoför neredeyse belediye başkanından daha fazla maaş alıyor. Bunun bir etik sınırı olacak” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış, işçiler greve çıkmıştı.

Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkmış, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçlamıştı.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikası’na üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri durma noktasına getirdi.

Tugay Bornova Belediyesi’nde İzmir’de belediye işçilerinin başlattığı grev hakkında şöyle konuştu:

“Bizim işçimizle sorunumuz yok. Hizmetlerimizi onlarla yapıyoruz. Ama burası bir fabrika değil. Kar eden, karı paylaştıracak bir kurum değil. Vatandaşın vergisinden belediyeye düşen pay bu. 4 buçuk milyon insan faydalanıyor. Sadece bir grubu memnun edemeyiz.

Tüm İzmir’e yatırım yapmamız lazım. Bunun için bütçemizi doğru kullanmalıyız. Bu anlayış sendikal haklara karşı çıkmak değil. Buna birileri işçi düşmanlığı diyor. Lanet olsun onlara. Bu şehrin tüm insanlarına hizmet için üzerimize düşeni yapacağız.”

Tugay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye’nin kriz yaşadığı bir ortamda, İzmir gibi bir şehirde CHP’li belediyeler üzerinden siyaset fırsatçılığı yapanlar bugüne kadar olduğu gibi halkı ikna edememeye devam edecek. Biz iktidara talibiz. Bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. Onun için adaletimizi hem bugün toplu iş masasında hem de sokakta çöpü toplarken göstereceğiz.

*CHP’li belediyelerden kimse başka bir şey beklemesin. Rica ediyorum işçilerin hakları üzerinden yurttaşları kışkırtmaya çalışanlar dikkat etsinler. Onlara şu soruyu mutlaka sorun. ‘Neden İzmir. Neden CHP’li belediye’ bu ülkede adaletsizlikler varken neden dut yemiş bülbül gibisiniz. Çalışmak isteyen işçiyi tehdit etmek. Amaçları nedir, dikkat etsinler. ‘Benim 500 bin oyum var Hamza Dağ’a versem seçilemezdin’ diyor. Bunların bu söyledikleri bile işçiye nasıl baktıklarını gösteriyor.

*Ben çöp toplarken beni engelleyemezsin. Grev yapacaksanız yapın dedim. Bana bunları toplayamazsın diyemezsiniz. Biz bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz.

*İşi çözümsüzlük boyutuna götürmek isteyen olursa o işi de hukukla çözeceğiz.

*Vereceğimiz en yüksek rakam 65 bin ila 80 bin lira dedik. Eylülde yüzde 10 zam daha yapalım dedik. Bu bizim teklifimiz imzaladığımız teklifimiz bu. Halen daha geçerli.

*Valilerin 72-77 bin lira maaş aldığını söyledik, bazı belediye başkanları bu kadar maaş alıyorlar. Bazı belediye başkanlarımız şu durumdalar; şoför neredeyse belediye başkanından daha fazla maaş alıyor. Bunun bir etik sınırı olacak. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, polisi diğer memurları, kamuda, özelde çalışanları aldıkları rakamlar belli.

*Bu Genel-İş İzmir Belediyesi’ne böyle aslan kaplan da neden diğer belediyelerde böyle değil?

*CHP’ye zarar vererek neyi amaçlıyorsunuz. Başka yerlerde ağzınızı açmamak, belediye başkanlarının hapse atıldığı gün miting yapmak. Bataklığı bununla mı kurutacaksınız. Bizim sayemizde örgütlendiniz. Bu haksızlığı nasıl yaparsınız.

*İzmir’e yaptığınız haksızlıktır. Neden işçilerle aramıza girmeye çalışıyorsunuz. Emeklimiz, memurumuz bu haldeyken bu mudur sizin meydan okuyacağınız yer? İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni önünüzde diz çöktürtmeyeceğim.