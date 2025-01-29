Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da binalar yangın mevzuatına göre denetlenecek

İstanbul Valiliği, tüm özel ve kamu sektörüne ait bina, tesis ile işletmelerin yangın mevzuatına göre denetleneceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Valilik açıklaması şöyle:


“İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
kullanılan binalarda, tesis ve işletmelerde ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’
hükümleri gereği gerekli tüm yangın tedbirlerinin alınması ilgi (b) ve (c) yazılarımızla
talimatlandırılmıştı.

İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.”

Grand Kartal yangınına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu

Grand Kartal’ın genel müdürü: Turizm Bakanlığı oteli her yönüyle denetledi

Grand Kartal yangını: ‘Bakanlıktan itfaiyeye kadar herkes suçlu’

Grand Kartal yöneticisi: Genel müdür ‘Eksikleri gidermek çok masraflı’ dedi

Grand Kartal yangını: Belediye geçen yıl oteli ‘yangına karşı yetersiz’ bulmuş

Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

SON HABERLER

GTA 6'dan ikinci fragman

Son zamanların merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6’dan ikinci fragman yayınlandı.