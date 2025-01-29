İstanbul'da binalar yangın mevzuatına göre denetlenecek

İstanbul Valiliği, tüm özel ve kamu sektörüne ait bina, tesis ile işletmelerin yangın mevzuatına göre denetleneceğini duyurdu.

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Valilik açıklaması şöyle:

“İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

kullanılan binalarda, tesis ve işletmelerde ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’

hükümleri gereği gerekli tüm yangın tedbirlerinin alınması ilgi (b) ve (c) yazılarımızla

talimatlandırılmıştı.

İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.”