İstanbul’da 80 kişiye gözaltı

TSK’nın Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullandığı iddiasıyla İstanbul’da protesto eylemi düzenleyen en az 80 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto eylemi, HDP öncülüğünde Beyoğlu’ndaki Yürüyüş, Şişhane ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Mis Sokak’ta alkış ve sloganlarla başladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP bil binasına yürüyen kitleye müdahale eden polis, aralarında siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan en az 80 kişinin Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet İl Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, iddiayı yalanlamıştı.

Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini anlattıktan sonra hedef alınmış ve ardından tutuklanmıştı.