İstanbul camileri Ramazan'a hazırlanıyor

İstanbul camileri Ramazan ayına hazırlanıyor. Fatih Belediyesi tarihi yarımadadaki camileri dezenfekte ediyor.

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Belediye ekipleri, Ramazan’a hazırlık için ilçedeki 539 cami ve mescitte temizlik yapıyor.

Cami ve mescitlerin iç mekanları ve halıları süpürülüp yıkandıktan sonra gül suyu dökülüyor.

Ekipler son olarak Süleymaniye Camisi’ni temizledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan şunları söyledi:

“Gül suyuyla yapılan temizlik hem manevi hem de fiziksel arınma sunuyor. Ramazan boyunca ilçemizin her köşesinde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek.”