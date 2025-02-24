İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan’da 217 bin kişiye sıcak yemek verecek. Kent Lokantaları’ndaysa 58 bin iftar düzenlenecek.

Fotoğraf: İBB

Bu yıl Ramazan’da 28 Şubat-29 Mart 2025 tarihleri arasında oruç tutulacak.

İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ramazan boyunca toplam 217 bin 500 kişiye iftar çadırlarında yemek verileceğini açıkladı.

Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe Meydanlarında iftar verilecek.

18 noktada mobil büfelerle kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Böylece günlük 18 bin, toplam 522 bin iftarlık dağıtılması planlanıyor.

Hizmet verecek mobil büfeler şunlar:

Beylikdüzü Metrobüs

Eyüpsultan Meydanı

Sultanbeyli Meydanı

Kartal Metro

Fatih Saraçhane

Beşiktaş İskele

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Zeytinburnu Tramvay

Bağcılar Meydan

Avcılar Metrobüs

Cevizlibağ Metrobüs

Mecidiyeköy Metrobüs

Ümraniye Metro

Davutpaşa YTÜ

Yenikapı Marmaray

Çekmeköy Metro

Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Kadıköy



Her akşam 2 bin kumanya dağıtılacak. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahur paketi sunulacak.

Ramazan kuponu

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 100 bin haneye 2 bin liralık ramazan kuponu desteği verecek.

Bu destekten yararlanabilecek olanlar şunlar:

Kanser ve kronik hastalığı olanlar

Bakım veren kadınlar

Engelli bireylere bakım verenler

Yaşlılar

Tek başına yaşayan kadınlar

Tek ebeveynli aileler

Şiddet mağduru kadınlar

Ücretsiz pide

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere Halk Ekmek aracılığıyla toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak.

Ücretsiz müze ziyareti

İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan ayı boyunca iftardan gece yarısı 00.00’a kadar ücretsiz olacak.