İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan’da 217 bin kişiye sıcak yemek verecek. Kent Lokantaları’ndaysa 58 bin iftar düzenlenecek.
Bu yıl Ramazan’da 28 Şubat-29 Mart 2025 tarihleri arasında oruç tutulacak.
İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ramazan boyunca toplam 217 bin 500 kişiye iftar çadırlarında yemek verileceğini açıkladı.
Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe Meydanlarında iftar verilecek.
18 noktada mobil büfelerle kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Böylece günlük 18 bin, toplam 522 bin iftarlık dağıtılması planlanıyor.
Hizmet verecek mobil büfeler şunlar:
- Beylikdüzü Metrobüs
- Eyüpsultan Meydanı
- Sultanbeyli Meydanı
- Kartal Metro
- Fatih Saraçhane
- Beşiktaş İskele
- Bakırköy Özgürlük Meydanı
- Zeytinburnu Tramvay
- Bağcılar Meydan
- Avcılar Metrobüs
- Cevizlibağ Metrobüs
- Mecidiyeköy Metrobüs
- Ümraniye Metro
- Davutpaşa YTÜ
- Yenikapı Marmaray
- Çekmeköy Metro
- Çatalca Cumhuriyet Meydanı
- Kadıköy
Her akşam 2 bin kumanya dağıtılacak. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahur paketi sunulacak.
Ramazan kuponu
İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 100 bin haneye 2 bin liralık ramazan kuponu desteği verecek.
Bu destekten yararlanabilecek olanlar şunlar:
- Kanser ve kronik hastalığı olanlar
- Bakım veren kadınlar
- Engelli bireylere bakım verenler
- Yaşlılar
- Tek başına yaşayan kadınlar
- Tek ebeveynli aileler
- Şiddet mağduru kadınlar
Ücretsiz pide
Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere Halk Ekmek aracılığıyla toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak.
Ücretsiz müze ziyareti
İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan ayı boyunca iftardan gece yarısı 00.00’a kadar ücretsiz olacak.