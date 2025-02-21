Ramazan pidesi Halk Ekmek'te 15 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) ramazan pidesinin 15 lira olduğunu duyurdu.

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Ramazan ayı 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl Ankara ve İstanbul’da 250 gramlık pidenin fiyatı 15 liraydı.

Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında 250 gram pide fiyatının Ankara ve İstanbul’da yüzde 33 zamla 20 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya’da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli’de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satılacağını belirtti.

İmamoğlu X’te İHE’nin satacağı 350 gram ramazan pidesinin 15 lira olduğunu duyurdu ve şunları söyledi:

“Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde.”