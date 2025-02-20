Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: Yüzde 33 zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında 250 gram pide fiyatının yüzde 33 zamla 20 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

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Ramazan ayı 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl Ankara ve İstanbul’da 250 gramlık pidenin fiyatı 15 liraydı.

“Geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi azami satış fiyatı, bu yıl 81 liranın üzerinde olmayacak” diyen Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya’da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli’de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satılacağını belirtti.

Balcı şöyle konuştu:

“Ortalama yüzde 33 ila 35 fiyat artışı olacak. Bazı illerde yüzde 28 veya 30 olarak gerçekleşebilecek ancak hiçbir ilde artış yüzde 35’ten daha fazla olmayacak.”