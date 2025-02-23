'Ücretsiz yenilenecek': Emevi Camisi'ne Gaziantep'te üretilen halılar serildi

Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Camisi’ne Gaziantep’te üretilen halılar serildi.

Fotoğraflar: AA

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9 Ocak’taki açıklamasında Gaziantep olarak Emevi Camisi’nin halılarını yenilemeye talip olduklarını belirterek şunları söylemişti:

“Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık.

Şam Emevi Camisi’nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb’imize şükürler olsun.“

Geçtiğimiz hafta Gaziantep olarak talip olmuştuk biliyorsunuz;



dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler,



biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık.



ŞAM EMEVİ CAMİİ’NİN HALILARI İLK TERAVİH NAMAZINA YETİŞECEK İNŞALLAH!… pic.twitter.com/sVoEYfDNf2 — Fatma Şahin (@FatmaSahin) January 9, 2025

AA’nın aktardığına göre Gaziantepli ustalar tarafından hazırlanan halılar Şam’a ulaştı.

Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halıların kaldırılmasının ardından, yerlerine dokumasında geleneksel motifler ve renkler kullanılan yeni halılar serildi.

Emevi Camisi’nde 43 yıldır müezzinlik yapan Muhammed Bilun, AA’ya camide yapılan halı değişimi ve restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi:

“Halılar en son 2006’da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Hem caminin restorasyonu yapıldı hem de halılar yenilendi.

Renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun.”