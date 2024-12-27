Abdulkadir Selvi: Bizim insanımız MİT Başkanı'nın Şam'a gidip, Emevi Camii'nde şükür namazı kılmasını sever

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

CHP genel başkanlarının en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri dini konulardır. CHP’nin bu konuda geçmişteki karnesi kötü olduğu için çok dikkatli bir dil kullanmaları gerekir. Çünkü yanlış bir dil kullandıkları takdirde CHP’nin geçmişteki kötü uygulamaları ortaya dökülüyor. ‘Ezanı Türkçeye çevirdin, Kur’an okunmasını yasakladın, camileri ahıra çevirdin’ gibi suçlamalarla karşılaşıyorlar. Onun için CHP’nin dini konulardan uzak durması yok eğer girecekse de çok dikkatli olması gerekiyor. Ama Özgür Özel ise sanki tam tersi bir durum varmış gibi dini konulara girmeyi çok seviyor. Hatta dini konular üzerinden polemik üretmeye çalışıyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaretinde Emevi Camii’ni ziyaret edip, şükür namazı kıldı. Emevi Camii’nde namaz kılınması bizim Suriye tartışmalarının baş köşesinde yer aldığı için siyasallaştırılmaya çalışıldı. Ama İbrahim Kalın bunu bir rövanş için yaptığı görüntüsü vermedi. Her Müslüman bu tür sembol olan camileri ziyaret ettiğinde 2 rekat şükür namazı kılar. İbrahim Kalın ise bizim kültürümüzde yer alan bir ibadeti yerine getirmiş oldu. Suriye’de Baas rejimi çökmüş, Esed kaçmış, Özgür Özel ise İbrahim Kalın’ın kıldığı şükür namazına kafayı takmış.

Ama Özgür Özel, buradan bir polemik üretmeye çalıştı. “Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT Başkanı’na düşmez” dedi.

1- Namaz üzerinden polemik yapılmaz.

2- Şükür namazının kazası olmaz.

3- Birisi bir diğerinin yerine namaz kılmaz. Birisi diğerinin kaza namazını kılamaz.

4- Bizim insanımız MİT Başkanı’nın Şam’a gidip, Emevi Camii’nde şükür namazı kılmasını sever.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı