Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Camisi’nin halılarını Gaziantepli halıcılar ücretsiz yenileyecek.
AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin X’teki açıklamasında Gaziantep olarak Emevi Camisi’nin halılarını yenilemeye talip olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık.
Şam Emevi Camisi’nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb’imize şükürler olsun.”