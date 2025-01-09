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Yaramazlara biraz batar!

Emevi Camisi’nin halılarını Gaziantepli halıcılar ücretsiz yenileyecek

Suriye’nin başkenti Şam’daki Emevi Camisi’nin halılarını Gaziantepli halıcılar ücretsiz yenileyecek.

Emevi Camisi. Fotoğraf: AA

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin X’teki açıklamasında Gaziantep olarak Emevi Camisi’nin halılarını yenilemeye talip olduklarını belirterek şunları söyledi:


“Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık.

Şam Emevi Camisi’nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb’imize şükürler olsun.”

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