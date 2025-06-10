İsrailli bakandan yaptırım kararına tepki: Firavun'u aştık Starmer'ı da aşacağız

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, Britanya ve dört ülkenin kendileri hakkındaki yaptırım kararına tepki gösterdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Fotoğraf: AA

Britanya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich’in mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda anlaştı.

Karar, bakanların Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle alındı.

Beş ülkenin ortak basın toplantısında Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy, “Sorumlulardan hesap sormak üzere harekete geçtik” dedi.

Kararın ardından Smotrich ve Ben-Gvir, X’ten kararı eleştirdi.

Smotrich paylaşımında işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan ve ‘Mitzpe Ziv’ adlı yeni Yahudi yerleşim biriminin açılışına katıldığını aktardı.

“Mitzpe Ziv’in açılışındayken Britanya’nın Filistin devletinin kurulmasını engellediğim için bana yaptırım uygulama kararı aldığını duydum” diyen Smotrich, haberi ‘çok iyi bir zamanlamayla’ aldığını söyledi.

Diğer bir aşırı sağcı bakan Ben-Gvir de Avrupa ülkelerinin Yahudileri kendi tebası olarak gördüğünü savundu.

Ben-Gvir, “Firavun’u aştık (Britanya Başbakanı Keir) Starmer Duvarı’nı da aşacağız” dedi.

Öte yandan, daha önce karara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da X’ten “İsrail için İngiliz Mandası 1948’de sonra erdi ve bir daha asla geri dönmeyecek” yazdı.