Guardiola'dan Gazze'ye destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze’ye destek çağrısında bulundu.

Pep Guardiola. Fotoğraf: AA

Manchester Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı alan İspanyol teknik adam, törende yaptığı konuşmada, Gazze’de olanların acı verici olduğunu söyledi.

Guardiola, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu belirtti.

İspanyol teknik adam, Gazze’nin tüm insanlığı ilgilendirdiğini vurgulayarak “Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz” dedi.

Gazze’de çocukların ölmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu söyleyen 54 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti:

“Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak.

Gazze’deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum.”