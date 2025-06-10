Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya ve dört ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım kararı

Britanya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle İsrailli iki bakana yaptırım kararı aldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir | İsrail Maliye Bakanı Smotrich. Fotoğraflar: AA

Britanya ve dört müttefiki, Batı Şeria’da yaşayan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich’in mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda anlaştı.


Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy, dört ülkenin dışişleri bakanlarıyla ortak açıklama yaptı.

Lammy, iki bakanın aşırılıkçı şiddeti ve insan hakları ihlallerini teşvik etmelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek “İşte bu nedenle sorumlulardan hesap sormak üzere harekete geçtik” dedi.

Ortak açıklamada Gazze’de ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba gösterileceği belirtildi.

Öte yandan yaptırım kararını ‘çirkin’ diye değerlendiren Saar, hükümetin özel bir toplantı düzenleyerek ‘bu kabul edilemez karara’ nasıl karşılık verileceğinin belirleneceğini söyledi.

Smotrich ise kararı ‘küçümsediğini’ söyledi:

“Britanya vatanımızın beşiğine yerleşmemizi bir kez engellemeye çalıştı ve bunu bir kez daha yapamayız. İnşa etmeye devam etmeye kararlıyız.”

Guardiola’dan Gazze’ye destek

Greta Thunberg ve üç aktivist İsrail’den sınırdışı edildi

İsrail’den Madleen açıklaması: Sınırdışını kabul etmeyenler mahkemeye çıkacak

Madleen gemisi Aşdod’a götürüldü: 12 aktivist gözaltında

SON HABERLER

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesi Manisa’da toprağa verildi.