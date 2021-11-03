İsrail’in Ankara büyükelçiliğinin F-35 paylaşımı ‘siber saldırı’dan kaynaklanmış

İsrail’in Ankara büyükelçiliği onaylı Instagram hesabından, Türk-ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin bir capsten alınma fotoğraf paylaşımının ‘siber saldırı’ sonucu olduğunu belirtti.

İsrail’in Ankara büyükelçiliği Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üzülerek bildiririz ki 2 Kasım’da 22:10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz.”

Elçiliğin onaylı Instagram hesabından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Jeo Biden’ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’daki görüşmesine ilişkin bir paylaşım yapılmış, yaklaşık 25 dakika görüntülenmişti.

Söz konusu paylaşım daha sonra silinmişti.

Paylaşım şöyle:

Türkiye, F-35’lere harcadığı 1,4 milyar doları ‘kurtarmak için’ ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut yaklaşık 80 uçağa modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunuyor.

Erdoğan-Biden görüşmesinde de bu konu ele alınmış, Erdoğan, F-16 tedariki konusunda Biden’ın kendisine “Elimden geleni yapacağım” dediğini söylemişti.