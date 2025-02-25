İspanya'dan atla yola çıkan üç hacı adayı İstanbul'da

İspanya’dan hacca gitmek için atla yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez üç buçuk ayda İstanbul’a ulaştı.

Fotoğraflar: İZÜ / X

Üç arkadaş Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı hedefliyor.

İspanya’nın güneyinden üç buçuk ay önce yola çıkan hacı adayları 8 bin kilometrelik yolculuklarında şu ülkelerden geçip Türkiye’ye geldi:

İtalya

Slovenya

Hırvatistan

Bosna Hersek

Karadağ

Kosova

Kuzey Makedonya

Bulgaristan

Yunanistan

Türkiye’nin ardından üç arkadaş Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) misafir ettiği hacı adayları, öğrencilerle buluştu.

Konferansta konuşan Hernandez bir coğrafya sınavı öncesi kazanması halinde Müslüman olma sözü verdiğini anlatan Hernandez, sınavı kazanıp Müslüman olduğunu ve ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi dilediğini söyledi.

Yolculuğun zor olmasına karşın maceralarla dolu olduğunu vurgulayan Harkassi şöyle konuştu:

“Komik anlar, maceralar yaşadık. Allah bizimleydi bunu gördük. Sadece saf duygularla hacca varmak adına yola çıkıldı. Biz de bunun bir parçası olduk. Şu an yarısındayız yolun ve inşallah daha kolaylaşır yolumuz.”

Ekip, Ramazan ayını İstanbul’da geçirmek istediğini belirtti.