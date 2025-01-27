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İran, 10 ayda 500 binden fazla düzensiz göçmeni Afganistan'a gönderdi

İran son 10 ayda 500 binden fazla düzensiz göçmeni Afganistan’a gönderdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran’ın Rezevi Horasan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Emirullah Şemkadri “Son 10 ayda 586 bin Afgan düzensiz göçmen, Doğarun Sınır Kapısı’ndan ülkelerine gönderildi” dedi.


İranlı yetkili, sınırda çit ve gerekli teçhizatın arttırılmasıyla kaçak geçişlerin geçen yıla oranla yaklaşık yarıya düştüğünü kaydetti.

İran’da geçen senenin rakamlarına göre 2 milyon 700 bini Afgan, 2 milyon 788 bin mülteci bulunuyor.

Düzensiz göçmen sayısınınsa 5 ila 7 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

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