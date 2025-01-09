Yerlikaya: Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baas rejiminin devrilmesinden sonra bir ayda 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Yerlikaya, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki basın açıklamasında Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlattı.

Türkiye’de 2 milyon 888 bin 876 Suriyeli bulunduğunu belirten içişleri bakanı şunları söyledi:

“Biliyorsunuz 2017’den beri Suriyeli kardeşlerimiz yıllardır ayrı kaldığı, özlem duyduğu, vatan hasreti çektiği topraklarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşlerini devam ettiriyorlar.

2017’den bugüne gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur.

8 Aralık’ta Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından bugüne de beklenen oldu. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli dönüşler artmaya başladı.

Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı.”