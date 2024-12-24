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Yerlikaya: 25 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 15 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 25 binden fazla olduğunu duyurdu.

Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Yerlikaya, Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından 9-13 Aralık arasında Türkiye’deki 7 bin 621 Suriyeli ülkesine döndüğünü açıklamıştı.


AA’ya konuk olan içişleri bakanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119’u geçici koruma altındaki Suriyeli.

* 2017’den itibaren 763 bin 443 Suriyeli’nin gönüllü şekilde ülkelerine döndü.

* Son 15 günde Suriye’ye dönenlerin sayısının 25 bini geçti ve dönenlerin sayısı aynı dönemde yedi kat arttı.

* Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabiliyor ve aynı gün içerisinde randevu veriliyor.

* Ülkelerine dönecek Suriyeliler Türkiye’deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamıyla araçlarını beraberlerinde götürebilirler.

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