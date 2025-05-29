İnfaz paketi Meclis'te

Hükümetin infaz paketi teklifi Meclis’e sunuldu. Ayrıntıları AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı.

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DEM Parti dün görüştüğü AKP heyetine infaz paketi ve hasta tutsaklara ilişkin düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması gerektiğini iletmişti. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli hükümetin hazırladığı teklifi için şöyle demişti: “İçinde sadece hasta tutuklular olacak. Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef olmadı. İktidar, etki analizi yapılmadığını ve bu nedenle değişikliklerin sonbahara bırakıldığını söyledi.”

Söz konusu teklif, Meclis’e sunuldu.

AKP’li Güler “Bu teklif başlangıç. Devamı gelecek. Komisyon çalışmalarının planlaması yapılacak” deyip ayrıntıları açıkladı.

* Beş amaç, 45 hedef var.

* Toplam 30 maddeden oluşuyor.

Denetimli serbestlik

* Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirecek.

* Cezası az olan toplumsal suçlarda iki yılın altındaki suçlarda beş günden az olmamak üzere 10’da biri ceza infaz kurumunda geçirilecek.

* Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

* İyi hal ve koşullu salıverilme durumlarında rehabilite edilerek salıverilme esas olacak. Bu kapsamda toplam 19 bin 800 civarı mahkum var.

Hasta tutuklular

* Hastalık ve engellilikte ağırlaştırılmış müebbet dışında adli tıptan alınacak rapor doğrultusunda cezalar konutta geçirilecek.

* Mükerrer suçlara denetimli salıverme imkanı sağlanacak. Konutta infaz kapsamını bir yıldan üç yıla çıkarılacak.

* Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası artırılacak.

‘Ciddi çalışmalarımızı devam ettireceğiz’

* ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda gayretli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde de çok ciddi çalışmalarımızı, kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.