İsmet Özkul: Siyaset gündemine yeni bir infaz düzenlemesi gelmiş durumda

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Şimdi siyaset gündemine yeni bir infaz düzenlemesi gelmiş durumda. Yasa tasarısının bayramdan önce Meclis’ten geçmesi ihtimali söz konusu. Besti Karalar’ın gazetemizde dün yayımlanan haberine göre bu tasarı ilk etapta 33 bin tutuklu ve mahkumun, zaman içerisinde ise 60 bin kişinin ceza infaz kurumlarından tahliye olmasını sağlayacak.

Bu sayılar cezaevlerinde yaşanmakta olan ciddi barınma krizini gidermeye yetecek düzeyde değil.

Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı sonuna ait istatistiklerine göre ceza infaz kurumlarının kapasitesi 301 bin 397 kişi. Buna karşın cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 383 bin 663 kişi. Tutuklu ve hükümlü sayısı cezaevleri kapasitesinden 82 bin 266 kişi daha fazla. Yani 100 kişinin barınabileceği bir cezaevinde 127 kişi kalmak zorunda.

İsmet Özkul’un yazısı