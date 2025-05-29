DEM Partili Temelli: İnfaz paketinde hasta tutsaklar var, diğer düzenlemeler sonbaharda

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, “Pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz” dedi.

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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la 24 Nisan’da, AKP’yle ise son olarak dün görüşmüştü. Görüşmelerin ana gündemlerinden birisi 1000’i aşkın hasta mahkumun durumuydu.

İlke TV’ye konuşan Temelli, kamuoyunun beklediği infaz düzenlemesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok ya da iktidar maalesef böyle bir adımı atmadı. Bizim birkaç aydır yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, kendileriyle yaptığımız istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını, diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler.

Yarın gelen pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen, kamuoyunun beklediği infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz.”