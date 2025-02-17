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Yaramazlara biraz batar!

Barzani, 'PKK bu tarihi fırsatı kaçırmamalı' demiş

DEM Parti İmralı heyeti, Erbil’de Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani’nin ‘süreç’ için, “PKK bu tarihi fırsatı kaçırmamalı” dediği bildirildi.

Fotoğraflar: AA

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve beraberindeki heyet dün Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’yle bir araya gelmişti.


Heyet bugün de Neçirvan Barzani’yle görüştü.

Rudaw’ın haberine göre görüşme bir saat 45 dakika sürdü.

‘Heyet, Öcalan’ın mesajının içeriğini Barzani’ye iletti’

Barzani’nin ofisinden görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: “Görüşmede konuk heyet Türkiye’deki siyasi durum ve barış süreci hakkındaki görüşlerini ve Sayın Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelerin detaylarını ve sonuçlarını başkan Barzani’ye aktardı. Ayrıca İmralı heyeti bu görüşmede sayın Abdullah Öcalan’ın mesajının içeriğini de başkan Barzani’ye iletti.

‘Katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti’

Başkan Barzani konuk heyeti sıcak bir şekilde karşıladı ve barış sürecinin, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurguladı. Tüm tarafların, barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Başkan Barzani Türkiye’deki barış sürecine destek vermeye ve sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya tam olarak hazır olduğunu ifade etti.”

‘PKK’nin bu tarihi fırsatı kaçırmamasını umut ediyorum

KBY başbakanlığı ise Barzani’nin heyete şunu dediğini aktardı: “Biz en başından beri barış sürecinin ilerlemesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için çalıştık. Tecrübelerimiz gösteriyor ki savaş ve silah hiçbir sorunu çözmez. PKK’nin bu sürece stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğini umut ediyorum.”

Ahmet Türk’e de telefon

Barzani görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk’le telefonda görüştü. Barzani’nin, Türk’e geçmiş olsun dileğinde bulunarak sağlık durumunu sorduğu kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre heyetin yarın Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve KBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’yle de görüşmesi bekleniyor.

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