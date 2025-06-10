İmamoğlu'nun Zeyrek başvurusuna ret

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesi katılmak için yaptığı başvuru reddedildi.
Evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan 70 dakikalık müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Zeyrek dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Belediye binası önünde veda töreni yapılan Zeyrek için öğle namazına müteakip Hatuniye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Zeyrek ardından Çatal Mezarlığı’na defnedilecek.
İmamoğlu dün cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.
Ekol TV’den Dilek Yaman‘ın haberine göre bu başvuru reddedildi.