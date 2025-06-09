İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Zeyrek başvurusu

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

Zeyrek, 5 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı. 70 dakika boyunca kalbinin tekrar atması için kalp masajı yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Dört gün boyunca Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördü. 9 Haziran’da saat 17.05’te hayatını kaybetti.

Anka’nın haberine göre İmamoğlu, Zeyrek’in cenaze törenin katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Avukat Mehmet Pehlivan’ın aracılığıyla yapılan başvurunun dilekçesi şöyle:

“Sayın yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek’in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”