İmamoğlu'nun telefonu: İBB bürokratı evinde olduğunu söyledi, arama talep etti

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci telefonunun yerini İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner’in söylediği ortaya çıktı.

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Gözaltına alındığı gün İmamoğlu’nun yanındaki telefona el konulmuştu. İBB başkanının bir telefonunun daha olduğu ve sakladığı öne sürülmüştü.

Daha sonra emniyet ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda İmamoğlu’na ait olduğu belirtilen telefona el koymuştu.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesinde söz konusu telefonun İBB Teknoloji Grup Başkanı Özgüner’in evinde bulunduğu ortaya çıktı.

Özgüner, İBB soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

‘Sim kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yok‘

Kasapoğlu’na emniyet ifadesinde şu soruldu:

” Naim Erol Özgüner isimli şahsın savcılık makamında alınan ifadesinde özetle;

‘….Kendi rızamla aratmak üzere avukatım aracılığıyla evimde arama talep ettim. Bu talep doğrultusunda yapılan aramada evimde ele geçen Iphone marka cep telefonu 19 Mart günü Saraçhane Belediye Binasında Özel Kalem çalışanı Burcu hanım odama gelerek yanında Melih Geçek’te bulunur vaziyetteyken bu başkanın telefonu bunu ne yapacağız demesi üzerine Melih Geçek ben bilmiyorum demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle Burcu hanım telefonu bana bırakarak çıktı. Olayın şoku ve ne yapacağımı bilememem dolayısıyla ben de bu telefonu arama neticesinde ele geçirilen yere sakladım. Bildiğim kadarıyla bu telefon Burcu hanıma Özel Kalem Müdürü olan Kadriye Kasapoğlu tarafından verilmiştir. Kadriye hanıma bu telefonun kim tarafından verildiği hakkında bilgim yoktur. Bu telefon bana verildiğinde içerisinde sim kart yoktu. Telefonun şifresini de bilmemekteyim. Cumhuriyet başsavcılığınıza yardımcı olmak maksadıyla ifade öncesinde bu telefonun yerini bildirmiş bulunmaktayım’ şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Alınan ifadeden Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu anlaşılan telefonun elden ele gezdirilmesinin sebebi nedir? Telefonu kim ya da kimlerden teslim aldınız? Telefonun sim kartı nerededir? Telefonun şifresini biliyor musunuz? Ayrıca ifadede Burcu hanım olarak bahsedilen şahıs kimdir? Açık kimlik bilgileri nelerdir? Detaylı açıklama yapınız.”

Kasapoğlu şu yanıtı verdi:

“Naim Erol Özgüner isimli şahsı İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı olması sebebiyle tanırım, kendisinin ifadesinde bahsettiği telefon hatırladığım kadarıyla telefon numarasının sonu 0325 olan ve İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasının kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişide olması ve bir zaman sonra İBB’nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi hatta İBB’nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle yaklaşık iki yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik, bu kadar anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm verilerde tespit edilebilir. Ben bahse konu telefonu İBB başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda sim kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur.

Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur. Bahse konu ifadede ‘Burcu hanım’ olarak adlandırılan şahıs İBB’nin resmi çalışanı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasından sorumlu çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum. İBB’de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır çalışma arkadaşlarımda bu refleksle telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığına teslim etmiş olabilirler ancak benim bu telefonu ifadede iddia edilen 19 Mart günü þu telefon hakkında herhangi bir talimat vermedim. İlgili kurumun telefon hakkında nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini bilmiyorum zaten benim görev alanımda değil. Bahse konu telefonun İBB’ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum kaldı ki bu konu ile ilgili kontrolleri yapması gereken kişi ben değilim.“