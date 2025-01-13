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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu'ndan gözaltı tepkisi: Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a gözaltı kararına ilişkin tepki geldi: “Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.”

Fotoğraf: AA

Sabah erken saatlerde Akpolat dahil 47 kişiye ‘ihale yolsuzluğu’ gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.


İmamoğlu gözaltına kararlarına ilişkin X‘te şunları söyledi:

“İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor.

Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.

Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz.

Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.

Belediye başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 47 kişiye gözaltı kararı

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