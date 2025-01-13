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Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atandı

Mersin’de Akdeniz Belediyesi’ne Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan ve üç belediye meclis üyesinin ‘terör soruşturması’ gerekçesiyle tutuklanmasının ardından kayyım atandı.

Fotoğraf: AA

Mersin başsavcılığı 10 Ocak’ta ‘terör örgütü propagandası yapmak’‘silahlı terör örgütüne üye olmak’‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla DEM Parti’li Sarıyıldız, Arslan ile meclis üyeleri DEM Parti’li Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.


Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız, Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış’sa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye kayyım atanmasına ilişkin açıklaması şöyle:

“Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ ve ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından sevk edildiği Mersin 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 Sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine;

Hoşyar Sarıyıldız Anayasa’nın 127’nci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

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