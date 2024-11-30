İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verdi: Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin “Cumhurbaşkanının size yönelik açıklamalarına ne demek istersiniz?” sorusunu “Çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor” diye yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ‘Belediye Başkanları Toplantısı’na verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) uluslararası iş forumu kongresindeki açıklamalarını sordu.

Gazetecinin “Cumhurbaşkanının sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. ‘Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa…’ dedi. İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?” sorusuna İmamoğlu, ‘derin ekonomik krize karşı’ belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini belirtti.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“İçerde yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor.

Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm.

Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor.”

CHP’nin ‘Belediye Başkanları Toplantısı’nın öğleden sonraki bölümünde Özel, belediye başkanlarına hitap edecek. Toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak.