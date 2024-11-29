Erdoğan'a protesto: Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürürken…

Bir vatandaş, Erdoğan’ın konuşmasını bölerek “siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken…” diye protesto etti.

Erdoğan protestoyu, “Yavrum, siyonistlerin burada dili ağzı olma” diyerek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TRT World Forum’daki konuşması sırasında bir vatandaş, Erdoğan’ın konuşmasını ‘siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken’ diye protesto ederek böldü.

Erdoğan “Yavrum, siyonistlerin burada dili ağzı olma” şeklinde yanıt verdi. Kalabalığın alkışı ardından Erdoğan şöyle devam etti:

“Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.”

https://twitter.com/DikenComTr/status/1862480923729527037