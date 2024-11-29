Erdoğan dizileri eleştirdi: Aile adeta kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan televizyon dizilerini eleştirdi: “Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösterilirken daha seküler hayat tarzına sahip olan vatandaşlarımız ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse edilmektedir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, katıldığı TRT World Forum’da konuştu.

Televizyon yayınlarının kutuplaştırıcı olduğunu iddia eden cumhurbaşkanının açıklamaları şöyle:

*Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler, filmler ve programlar ne kültürümüze ne toplumsal barışımıza ne de değerlerimizin yaşatılmasına hiçbir fayda sağlamıyor.

*Hatta sırf daha fazla reyting alabilmek için başta kadına ve çocuğa yönelik şiddet olmak üzere şiddetin meşrulaştırıldığını, alkol ve uyuşturucunun özendirildiğini sapık ve sapkın ilişkilerin normalleştirildiğini görüyoruz. Bu yayınların daha tehlikeli tarafı farklı toplum kesimlerimiz arasındaki müşterek paydayı zayıflatmayı amaçlayan provokatif yayın politikasıdır.

*Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösterilirken daha seküler hayat tarzına sahip olan vatandaşlarımız ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse edilmektedir. İstisnai örnekler üzerinden Türk aile yapımız hedefe konulmakta toplumun temel direği olan aile adeta kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılmaktadır.

* Bildiğiniz gibi biz zaten Türkiye’nin iktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanı yapıya karşıyız.

* Farklı kesimlerinde infiale neden olan televizyon yayınlarının özellikle pıtrak gibi çoğalmasının nedeni kanaatimizce sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez. Bu sonuçları ilerki dönemlerde açıklanacak bir sosyal mühendislik projesidir.

*İç cephemizi sarsmaya yönelik yayınların sayısında da gözle görülür bir artış olmuştur. Gerek yazılı ve görsel medyada gerek sosyal medya mecralarında dozu artan kışkırtıcı yayınların asla masum olmadığına inanıyoruz.

*Bölgemiz yangın yeriyken iç kalemizde gedik açmayı hedefleyen her türlü girişimi milli güvenlik zaviyesinden değerlendiriyoruz.