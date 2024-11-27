Erdoğan, Bahçeli'yle 'mutabık ama umutlu değil'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan’a çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ‘tam mutabakat halinde olduğunu’ açıkladı ve ekledi: “Tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında Öcalan’a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söylemiş ve şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Çağrı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Süreç bu gelişmeler devam ederken, partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “Ülke ve millet hayrına olan her meselede sayın Bahçeli’yle tam mutabakat halindeyiz” dedi.

‘DEM Parti ve Kandil’in halen aynı kafada olduğunu’ belirten Erdoğan ‘tablonun çok umutlu olmaya izin vermediğini’ söyledi.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

* Dünya yeni ve köklü bir değişimin sancılarını yaşanıyor. Ülkemizin güneyi ve kuzeyi de zulüm girdabında. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Tablo AK Parti’yle Cumhur ittifakı’yla sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete meshul edenler yıkıcı muhalefetten kaçınmalı. Konu millet ve devletse gerisi teferruattır.

‘Lübnan’da ateşkesten memnunuz’

* İsrail, Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Gazze’de kalıcı ateşkes için Türkiye olarak her türlü katkıya hazırız.

Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin muhatabın biz değil yargı

* Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanlarıyla uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP’nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir.

* Yenilen pehlivan güreşe doymazmış bu zat da partinin tekrar kurultaya götürmek için delege avı peşinde koşarken yolu bizim üzerimizden prim yapmaktan görüyor. CHP’nin eski genel başkanı şaibeli bir kurultayla devrilen bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Biz de kendisine diyoruz ki sana bu kapıdan ekmek yok. Senin muhatabın biz değiliz yargıdır.

Kreş tepkisi: ‘Tam bir çaresizlik içindeler’

* Bunların yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır tarafı yok. Yazının belediyelere ulaşmasının ardından meydanlara dökülüp kendi akıllarınca bize akıl veriyorlar. Kreşle anaokulu ayrımını bile bilmiyorlar. Kreş açmanın lise açmanın kuralı bellidir. Her eğitim kurumunun uyması ve sahip olması gereken standartlar var. Çocukların arkasına saklanacak kadar korkaklar tam bir çaresizlik içindeler.

Teğmenleri hedef aldı

* Benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Birinci olmuşsa yapmam gereken onların diplomalarını vermemdir. Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilir? Ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah edemeyiz. TSK’da disiplin hayati öneme sahiptir. CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir?

* Bu ordu bir zümrenin, partinin değil milletin ordusudur. Bu ordu ölürsem şehit kalırsam gazi diyen serdengeçtilerin ordusudur. Bu ordu üç kıta yedi iklimde İslam’ın bayraktarlığını yapan şanlı bir ordudur. Ordumuzun konumunu gayet iyi biliyoruz. CHP ordumuzun ruh kökünü koparmaya muvaffak olamadı. Ordumuzun yıpratılmasına da provoke edilmesine de izin vermeyiz. Kahraman ordumuz, vesayet heveslilerinden ve FETÖ’cü hainlerden temizlendikçe vatan savunmasını çok daha iyi bir şekilde yerine getirmeye başlamıştır.

‘Bu bir özeleştiridir’

* CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor, belediye kazanabiliyor? Bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Biz de önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımızı ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksiklerimizle yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı CHP’ye oy vermek zorunda bıraktı. Halbuki CHP tek parti faşizminden beri bu ülkenin milli partisi olamamış bir yapıdır.

‘Konser buzdağının görünen bölümü, yolsuzluk yapanlar sonuçlarına katlanacak’

* Konserler üzerinden çıkan yolsuzluklar buz dağının görünen bölümü. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar vardır. Halkçı belediyecilik adı altında nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde de sonuçlarına katlanacaktır.

Bahçeli’nin çağrısı: ‘Terör belasını tüm imkanları kullanarak bertaraf etmekte kararlıyız’

* MHP Genel Başkanı’nın cesur çağrısı Cumhur İttifakı’na şaşı bakanların iştahını kabarttı. Yine hüsrana uğradılar. 14 Kasım’daki görüşme dahil her istişaremizde pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Ülke ve millet hayrına olan her meselede sayın Bahçeli’yle tam mutabakat halindeyiz.

‘Cesur ve ezberleri bozan bir teklif”

* Sayın Bahçeli’yle sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu ele alıyoruz. Sayın Bahçeli’yle uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz.

* Kurumlarımız değerlendirmemize hiçbir detayı atlamadan devlet ciddiyetiyle yürütüyor. Bunu da kumarbazlara özgü “El artırıyorum” sorumsuzluğuyla değil, omuzlarımızdaki ağırlığın getirdiğiyle sükunet ve soğuk kanlılıkla değerlendiriyoruz. Devlet ciddiyeti ve büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

* Terör belasını tüm imkanları kullanarak bertaraf etmekte kararlıyız. Türklerle Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz.

‘DEM ve Kandil aynı kafada, bu kafa değişmeli’

* Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısından sonra Kandil’den DEM’den gelen ilk açıklamalar her iki yapının da aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın değişmesi gerekiyor. Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim gömdüğünüz anda bizim için her şey önünüzü açmaktır. Silahları gömmesseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir.