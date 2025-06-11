İmamoğlu: Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı medyaya gözdağıdır

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında çıkarılan yakalama kararının ‘gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağı’ olduğunu söyledi.
İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre Mahiroğlu hakkındaki yakalama kararı Aziz İhsan Aktaş’ın ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından alınmıştı.
Hakkında ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla soruşturma yürütülen ve 17 Ocak’ta tutuklanan Aktaş, ‘itirafçı’ olup 4 Haziran’da tahliye edilmişti.
Başsavcılık Aktaş’ın, Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin ifadesi üzerine Halk TV’nin patronu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan soruşturma açıldığını bildirmişti.
İmamoğlu, X’teki ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından karara tepki gösterdi:
İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor.
Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir gözdağıdır.
Halk TV halkın sesidir. Kumpaslarınızla halkın sesini susturamayacak, gerçekleri iftiracılarla örtemeyeceksiniz. Milletimiz her şeyin farkındadır. Millet büyüktür, milletin sesi en güçlüdür.”
Halk TV, 19 Mart darbesine karşı milyonlarca vatandaşımızın gösterdiği tepkiyi ekranlarına taşıdığı için cezalandırılmaya çalışılıyor.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 11, 2025
Cafer Mahiroğlu hakkında, tanımadığını söylediği birinin iftirasıyla yakalama kararı çıkarılması, gerçekleri söyleyen medyaya açık bir…